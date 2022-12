Liebesfilm "Mehr denn je": Eine Frau ringt nach Luft

In dem Liebesfilm "Mehr denn je" spielt Vicky Krieps unter der Regie von Emily Atef eine todkranke Frau, die am Ende eine Entscheidung für sich selbst trifft.

Hélène (gespielt von Vicky Krieps) stirbt, in Emily Atefs Drama "Mehr denn je" (ab Freitag im Kino), nicht gleich, aber in absehbarer Zukunft, an einer Atemwegserkrankung, die ihr die Luft nimmt. Für ihren geliebten Ehemann Mathieu (Gaspard Ulliel) ist Hélènes Zustand unerträglich, die Freundinnen und Freunde schleichen in ihrer Sorge auf Zehenspitzen um die Kranke, und die Fürsorge ihrer Mutter erdrückt sie fast. Erst, als Hélène online einem Menschen begegnet, der ihr von einer wunderschönen Insel in Norwegen erzählt, gelingt ...