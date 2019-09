"Lillian", das Spielfilmdebüt des Salzburgers Andreas Horvath, handelt von einer großen Reise.

In den 1920er-Jahren entschied sich die osteuropäische Einwanderin Lillian Alling, aus New York nach Russland heimzukehren, doch sie konnte sich kein Schiffsticket leisten. Also wollte sie zu Fuß nach Sibirien gehen, quer durch die USA und Kanada, weiter über die ...