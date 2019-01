Der 9. Österreichische Filmpreis wird am Mittwochabend in Wien verliehen. Bei der Gala wird wieder ein Gutteil der heimischen Filmprominenz im Rathaus erwartet. An der Spitze des Nominiertenfeldes steht dabei Christian Froschs Gerichtsdrama "Murer - Anatomie eines Prozesses" mit acht Nennungen. Auf Platz 2 liegt Markus Schleinzers Historienporträt "Angelo" mit sieben Nominierungen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Regisseur Christian Frosch