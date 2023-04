Loriots Trickfilme als Kinorevue: Badende Herren,frisch animiert

Die legendären Trick-Kurzfilme von Loriot wurden für die große Leinwand adaptiert: Nostalgie mit Nachhaltigkeitswert.

"Herr Müller-Lüdenscheidt! Ich bin Ihnen in meiner Badewanne keine Rechenschaft schuldig!" "Für den Herren, für die Dame, für das Kind, gell?" "Berta, das Ei ist hart." Kommen Ihnen diese Zitate bekannt vor? Dann können Sie sich sicher auch noch an die Zeit erinnern, in der Unterhaltung im TV noch relativ dünn gesät war. Streaming war ein Ding der fernen Zukunft, man schaute gemeinsam das an, was in den zwei, drei Kanälen lief, die man am einzigen Gerät des Haushalts empfangen ...