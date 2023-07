"Lou - Abenteuer auf Samtpfoten": Sanftes Schnurren im hohen Gras

Eine superherzige Katze erobert die Kino-Leinwand: "Lou".

"Zeit, die man mit Katzen verbringt, ist niemals verschwendet", schrieb schon die französische Schriftstellerin Colette. Keine besonders überraschende Erkenntnis - wenige Tiere verströmen schon durch ihre pure Anwesenheit so viel Wohlbefinden. Und im Kino gilt das sogar für Katzenallergiker und -Allergikerinnen. Wer sich also diese Kinowoche nicht ins "Barbenheimer"-Getümmel stürzen will, ist hier gut aufgehoben.

"Lou - Abenteuer auf Samtpfoten" ist die Verfilmung des französischen Kinderbuchklassikers "Rrôu" von Maurice Genevoix aus 1931, sanft in die Gegenwart transponiert. Hier adoptiert die zehnjährige Clémence (Capucine Sainson-Fabresse) - gegen den Willen ihrer Eltern - ein verwaistes Katzenbaby. Sie nennt das Katerchen "Lou" (im Original "Rrôu", nach dem Klang seines Schnurrens).

Und wirklich, der freche Kater lebt sich ganz gut ein im Haushalt, er ist Clémences bester Freund, der ihr durch die Trauer hilft, als sich ihre Eltern trennen wollen. Doch je älter Lou wird, desto mehr zieht es ihn hinaus in die Freiheit, er ist und bleibt nun als eine Katze. Eines Tages läuft er davon. Bei der verzweifelten Suche nach ihm lernt Cleménce die lebenskluge, aber eigenbrötlerische Madeleine (Corinne Masiero) kennen - und lernt von ihr wichtige Weisheiten über das Liebhaben und das Loslassen.

Mit wunderschönen Naturaufnahmen, die nur ganz selten ins Kitschige rutschen, ist dieser sorgfältig inszenierte Film ein schönes Abenteuer mit Herz und Verstand - und wenn man die Kinder mitnimmt, vielleicht auch ein ganz kleiner Trost dafür, dass die bösen Eltern wieder nicht erlaubt haben, das Lieblingskatzerl aus dem Urlaub mit nach Hause zu nehmen, so wie die Clémence im Film das macht.

Film:"Lou - Abenteuer auf Samtpfoten", Tierfilm, F 2023. Regie: Guillaume Maidatchevsky. Ab Donnerstag im Kino.