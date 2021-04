"Love and Monsters": Liebe in Zeiten des Weltuntergangs

Monster, Tiere, Sensationen: "Love and Monsters" erzählt vom Überleben in einer Welt, in der alles anders geworden ist.

Jung sein in Zeiten wie diesen ist nicht leicht, das weiß Joel Dawson (gespielt von Dylan O'Brien) sehr genau. "Wir haben alle gewusst, dass irgendwann die Welt endet. Wir wussten nur nicht, wie, und hier wird es interessant." Nein, keine Pandemie, sondern ein Asteroid hat in der Welt des Films "Love and Monsters" (neu auf Netflix) das Leben, das wir bisher kannten, beendet. Joel sitzt sieben Jahre nach der "Monstercalypse" mit ein paar anderen Leuten in einem Bunker ...