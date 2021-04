"Madame Claude" bei Netflix: Die Bordellbetreiberin und ihre Töchter

Der Film "Madame Claude" erzählt wenig von Sex, aber viel von Macht und Einsamkeit.

Als die Bordellbetreiberin Madame Claude 2015 mit 92 Jahren starb, waren die Nachrufe voller Spekulationen, wessen Geheimnisse sie mit ins Grab genommen habe. Nichts davon versucht Regisseurin Sylvie Verheyde in ihrem Biopic "Madame Claude" (Netflix) abschließend zu beantworten, der Film beginnt mit einer Warnung: "Diese Geschichte beruht auf wahren Fakten, inspiriert vom imaginären Leben der Fernande Grudet, genannt Madame Claude, geboren am 6. Juli 1923 in Angers" - was hier erzählt wird, ist nicht für bare Münze zu nehmen.

