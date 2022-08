"Märzengrund": Auf Du mit Bachforellen und Zirbelkiefern

In der Verfilmung des Theaterstücks "Märzengrund" von Felix Mitterer sucht einer die Freiheit. in den Bergen.

Für die Weichen ist kein Platz in Tirol, für die, die nicht den Erwartungen entsprechen, denen der Eltern, der Kirche, der Dorfgemeinschaft. So einer ist Elias, ein Weicher, der in die Fußstapfen des Vaters treten soll. In Adrian Goigingers "Märzengrund" spielt Jakob Mader diesen Elias als jungen Mann: Der 18-Jährige ist Sohn eines Großbauern im Zillertal, soll einmal den Hof übernehmen und damit die Macht in der Gegend.

Hier gilt in den 1960er-Jahren ein feudalistisches Gesellschaftsmodell. Wenn der ...