Maria Schrader im Interview zum Weinstein-Thriller "She Said": "MeToo hat viel verändert"

Maria Schrader hat Geschichte und Aufdeckung des Weinstein-Skandals verfilmt. Im Thriller "She Said" porträtiert sie zwei Journalistinnen als Heldinnen mit Alltagssorgen.

Am 5. Oktober 2017 erschien in der "New York Times" ein Artikel zweier Investigativjournalistinnen über Vorwürfe wegen Vergewaltigung und Machtmissbrauchs gegen Harvey Weinstein, den vielfach preisgekrönten Hollywoodproduzenten und Ermöglicher von Karrieren von Quentin Tarantino bis David O. Russell. Der Artikel stand am Beginn einer radikalen Selbstbefragung der Filmbranche. In den folgenden Tagen und Wochen gewann die #MeToo-Bewegung an Fahrt. Nun kommt "She Said" unter der Regie von Maria Schrader ins Kino: ein brillanter Thriller über die Recherchen der Journalistinnen Jodi ...