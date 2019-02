Marie Kreutzer zeigte neuen Film bei der Berlinale

Mit "Der Boden unter den Füßen" hat sich die österreichische Regisseurin Marie Kreutzer am Samstag im Wettbewerb der 69. Berlinale vorgestellt. Der Film zeigt das von Stress- und Karriereängsten gezeichnete Leben einer ehrgeizigen, jungen Unternehmensberaterin aus Wien. Während sie sich in ihrem Job in Rostock aufreibt, versucht sie, sich um ihre psychisch schwer kranke Schwester zu kümmern.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN Marie Kreutzer (2.v.r.) mit ihren Schauspielerinnen in Berlin