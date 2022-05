Marie Kreutzers Film "Corsage" in Cannes: Die Kaiserin ist zurückgekehrt

65 Jahre nach "Sissi - Die junge Kaiserin" gibt es mit Marie Kreutzers "Corsage" in Cannes wieder Habsburgisches.

"Sie macht mir so eine Angst", flüstert die eine Hofdame der anderen zu, als die Kaiserin wieder einmal ihren Körper an ihre Grenzen zu bringen versucht, indem sie in ihrer goldenen Badewanne möglichst lang die Luft anhält.

Den eigenen Körper bezwingen, weil sie sonst keinen Gestaltungsspielraum hat: Im Film "Corsage" von Marie Kreutzer spielt die Luxemburger Schauspielerin Vicky Krieps ("Der seidene Faden") die Kaiserin Elisabeth als Antithese zur süßlichen Romy-Sissi, eine Frau, deren enormes Freiheitsbedürfnis unter dem höfischen ...