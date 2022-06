"Massive Talent": Nicolas Cage ist zurück - und spielt sich selbst

Nicolas Cage spielt im spektakulären Film "Massive Talent" einen Schauspieler namens Nicolas Cage.

Als Autor, der sich in "Leaving Las Vegas" zu Tode trinkt, errang Nicolas Cage einen Oscar, in "The Rock" entschärfte er Bomben, in "Con Air" rettete er im Ruderleiberl die Welt vor einer Meute Schwerverbrecher, in "Face/Off - Im Körper des Feindes" tauschte er mit John Travolta das Gesicht. In den späten Neunzigern war kein Vorbeikommen an Cage, er war einer der bestverdienenden Schauspieler der Branche und hatte zugleich Steuerschulden in Millionenhöhe. Dann kam der Marvel-Fehlgriff "Ghost Rider", und danach ...