"Mektoub" entzog sich in Cannes Auftritt vor der Presse

Abdellatif Kechiches Wettbewerbsfilm "Mektoub, My Love: Intermezzo" hat bei den Filmfestspielen in Cannes offenbar nicht nur die Kritiker entzürnt: Auch die Schauspielerin Ophelie Bau hat ihrem Unmut Ausdruck verliehen. Nicht nur verließ sie den Saal noch während der Premiere, sie zeigte sich am Freitag auch nicht bei der Pressekonferenz und dem Fotoshooting.

SN/APA (AFP)/LOIC VENANCE Ophelie Bau verließ den Saal noch während der Premiere