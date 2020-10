"Milla Meets Moses": Einfach der Krankheit davonfliegen

Krebskrankes Mädchen verliebt sich in kaputten Typen - schon wieder? "Milla Meets Moses" stellt das Dramaklischee auf den Kopf.

Was will die von diesem Typen? Milla (Eliza Scanlen) verknallt sich in Moses (Toby Wallace), obwohl der von Drogen gezeichnet ist. Sie spielt Violine, er wirft Trips, und ihre Eltern sehen verzagt zu. Soll das Rebellion sein? In "Milla Meets Moses" haben alle Probleme: Milla ist schwer krebskrank. Moses dröhnt sich zu, um seine Familie zu vergessen. Millas Mutter tut letztlich dasselbe, wenn auch mit Psychopharmaka - die der eigene Ehemann verschreibt: Der Film ist das abgründige Debüt der australischen ...