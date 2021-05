"Miss Marx" im Kino: Punk, Marxismus und die Liebe

Susanna Nicchiarellis Porträt der Sozialistin Eleanor Marx ist das einer Zerrissenen, die an ihren eigenen Idealen scheitert - und jetzt endlich im Kino.

Sie war vor allem Tochter, und so beginnt auch das Filmporträt "Miss Marx": Eleanor Marx (gespielt von Romola Garai) steht am Grab ihrer Eltern in London und erinnert die Trauergemeinde an die ideale Liebe des Paares, die Exil und den Verlust von Kindern, Hunger, Armut, Anfeindungen überdauert hat. In der Realität sieht das mit der ewigen Hingabe allerdings anders aus, wie Eleanor im Verlauf des Films erfahren muss: "Miss Marx" unter der Regie von Susanna Nicchiarelli ist das Porträt einer ...