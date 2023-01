Mit einem Ticket in 18 Kinos: Neues Abosystem macht in Österreich Filmschauen ohne Limit möglich

Ab März gibt es in Österreich ein Nonstop-Kinoabo, das es Besuchern einfacher macht und das Kino als sozialen Ort aufwerten soll.

18 Kino in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol, Steiermark und Salzburg haben sich zusammengetan, um eine Flatrate für Kinobesuche zu schaffen. In Salzburg ist das Filmkulturzentrum Das Kino an der Initiative beteiligt. Mit dem so genannten "nonstop"-Abo können ab März Programmkinos ohne Limit besucht werden. Eine Ausweitung auf weitere Kinos ist in Planung.

"Das Abo vereint die ganze Vielfalt des internationalen Arthauskinos und des österreichischen Filmschaffens", sagt Michael Stejskal, Geschäftsführer des Votiv Kinos Vorstandsmitglied des nonstop-Vereins. Der "Entdeckerfreude, den ...