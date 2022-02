Mit Hercule Poirot auf dem Nil: Eskapismus für Reiselustige

Agatha Christies Klassiker "Tod auf dem Nil" bekommt eine Verjüngungskur durch Kenneth Branagh.

Es geschah nachts, auf einem Nildampfer auf Höhe von Abu Simbel, vis-à-vis dem Felsentempel von Ramses II. Erst am nächsten Morgen wurde die Leiche gefunden. Zum Glück war Detektiv Hercule Poirot bereits an Bord, in der Neuverfilmung von "Tod auf dem Nil" unter der Regie von Kenneth Branagh. Es ist die zweite Agatha-Christie-Verfilmung von Branagh, 2017 hatte er den "Mord im Orientexpress" ins Kino gebracht, zu mäßigen Kritiken, aber ansehnlichen Kassenerfolgen. Er selbst spielt auch diesmal den belgischen Detektiv mit ...