"Mit Liebe und Entschlossenheit": Regisseurin Claire Denis über die Liebe unter Erwachsenen

Claire Denis, Grande Dame des französischen Autorinnenfilms, bringt in "Mit Liebe und Entschlossenheit" ihre drei Lieblingsdarsteller in eine Dreiecksbeziehung.

Sie weiß genau, was sie will. Sara (gespielt von Juliette Binoche), Radiomoderatorin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, fühlt sich seit Jahren geborgen in ihrer Beziehung zu Jean (Vincent Lindon), die Zärtlichkeit hat die beiden nie verlassen. Doch als Sara François (Grégoire Colin) ...