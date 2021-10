"Mitgefühl": Ein warmherziges Zuhause für Demenzkranke

Der dänische Dokumentarfilm "Mitgefühl" porträtiert eine besondere Institution.

Dagmarsminde ist ein Ort, an dem es Dinge zum Anfassen gibt: einen Birnbaum, Hendln, Ziegen, einen Hund und eine blonde Katze. Einen großen Garten mit Blumenwiese, Wind und Sonne und Strickzeug, ein kleines Sonnwendfeuer, Nachmittagstee und Kuchen, und am Geburtstag der Königin gibt es Sekt. Das Pflegeheim wurde von der Diplompflegerin May Bjerre Eiby gegründet, nachdem sie zusehen musste, wie ihr eigener dementer Vater in einem staatlich verwalteten Heim seine letzten Jahre dahinvegetiert war. Der Dokumentarfilm "Mitgefühl" von Regisseurin Louise ...