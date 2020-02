Ein letzter Gruß aus einem goldenen, good, old Hollywood. Kirk Douglas ist tot und wird weiterstrahlen.

So wie Kirk Douglas seine, wenn schon nicht beste, so berühmteste Rolle, die von Spartacus, spielte, ist das die Essenz dessen, was männliche Noblesse ausmachte. Das Leben von Spartacus beginnt als Sklave und endet als gemarterter Held. Auf dem Weg ...