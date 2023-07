Neu im Kino: Auf zwei Rädern durchs Leben fliegen

Im Dirtbike-Drama "Rodeo" porträtiert die französische Regisseurin Lola Quivoron eine wilde, unbändige und wirklich existierende Zwischenwelt.

Julia ist jung, aber schon lange nicht mehr naiv, und sie ist tough und tut nicht nur so. Das Leben war bisher nicht sehr gut zu ihr: Julia lebt in einer Sozialwohnung in den berüchtigten Banlieues von Paris, mit Bruder und Mutter, mit der sie ständig streitet. Sie sucht nach Liebe, Anerkennung, Geld zum Überleben. Es gibt nur eins, was sie glücklich macht: Das Motocrossfahren. Leisten kann sie es sich halt nicht, erst recht nicht, als ihr eigenes Motorrad gestohlen wird - also geht sie ihrem Hobby dann auf "für eine Probefahrt" längerfristig "ausgeborgten" Gebraucht-Zweirädern nach.

So gerät Julia schließlich in die "Urban Rodeo"-Szene - wilde Gangs von Outlaws, die auf Motocross-Maschinen und Quad-Bikes die wildesten Stunts vollführen, und das am liebsten mitten im öffentlichen Verkehr. Erst drängen sie Julia ab, sie kann ja nicht mal einen ordentlichen Wheelie, doch dann erkennen sie das wahre Potenzial der jungen Frau: Sie kann private Verkäufer, besonders die reichen, unvorsichtigen, einwickeln wie keine andere, und so für die Gang-eigene Werkstatt Materialnachschub besorgen. Langsam wird sie auch wirklich ein Teil der Gang, und findet hier, was sie bei ihren Blutsverwandten nie wirklich kennengelernt hat, so wie die meisten hier: Eine Familie. Dass das nicht auf Dauer gut gehen kann, ist klar.

"Rodeo" ist sowas wie Fast & Furious in Echt. Als das Road-Drama der französischen Filmemacherin Lola Quivoron in Cannes Premiere feierte, waren die Kritiker - trotz der teilweisen Schwächen des Skripts - durchwegs angetan bis begeistert. Besonders die Hauptdarstellerin Julie Ledru, Französin mit Wurzeln in Guadalupe, ist eine Naturgewalt: Sie ist keine Profischauspielerin, sondern wirklich Hobby-Motocross-Fahrerin, eine der wenigen Frauen der Szene. Quivoron fand sie via Instagram, wo Ledru Aufnahmen von ihren wilden Stunts postet - der Account ist mittlerweile auf privat gestellt.



Film: "Rodeo", Action, F 2022. Regie: Lola Quivoron. Mit Julie Ledru, Yannis Lafki, Antonia Buresi. Neu im Kino.