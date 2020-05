Aufeinander schauen und dem Mietdruck entkommen: Wie Wohnen auch sein kann, zeigt die Doku "Der Stoff, aus dem Träume sind".

Nirgends ist man so einsam wie allein in der Großstadt. Das haben viele während der Coronakrise so richtig zu spüren bekommen. Aber muss gar nicht sein: In ihrer Doku "Der Stoff, aus dem Träume sind" porträtieren der Architekt Michael Rieper ...