Neue Doku "Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann": Warum es keine gute Idee ist, für andere zu reden

Ein preisgekrönter Dokumentarfilm erzählt die Perspektive mutistischer Autisten.

"Ich hoffe, dass ich durch das Schreiben dieses Buchs erklären kann, was in meinem Verstand vorgeht." Dieser Satz aus dem Buch des damals erst 13-jährigen Naoki Higadashi ist Programm für den gleichnamigen Film "Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann": Higadashi, ein mutistischer Autist, schrieb darin auf, wie es ist, als Kind ohne Sprache aufzuwachsen.

Der bei Sundance ausgezeichnete Dokumentarfilm von Jerry Rothwell stellt entlang von Zitaten aus dem Buch fünf junge Autistinnen und Autisten vor, ...