Neue Filmfonds-Chefin Dollhofer: "Da ist noch viel Luft nach oben"

Förderquoten, grünes Filmen: Die neue Chefin des Filmfonds Wien, Christine Dollhofer, spricht über Pläne und Herausforderungen.

16 Jahre lang war sie als Miterfinderin und Leiterin des Filmfestivals Crossing Europe eine der wichtigsten Kulturmanagerinnen Oberösterreichs. Mit Anfang November ist Christine Dollhofer nach Wien gewechselt: Als neue Geschäftsführerin des Filmfonds Wien (FFW) verantwortet sie nun mit 11,5 Millionen Euro das zweitgrößte Förderbudget des Landes, nach dem Österreichischen Filminstitut (ÖFI).

Es ist derzeit viel in Bewegung in der Branche: Beim erst kürzlich präsentierten "Film Gender Report" wurde deutlich, wie ungerecht die Chancen in der österreichischen Filmwirtschaft weiterhin ...