Neue Serie auf Spuren von Bud Spencers "Plattfuß"

Der italienische Schauspieler Salvatore Esposito, bekannt aus der in Neapel spielenden Serie "Gomorrah", wird die Hauptrolle in einer geplanten Sky-Serie übernehmen, die sich an den "Plattfuß"-Filmen von Bud Spencer (1929-2016) orientiert. Der 37-jährige Esposito, der wie Bud Spencer aus Neapel stammt, kündigte die Serie auf dem Spencer-Hill-Festival in Gubbio in Umbrien am Wochenende an, das jedes Jahr Spencer und seinem Partner Terence Hill gewidmet ist.

Salvatore Esposito orientiert sich an Spencers legendärer Rolle

"Mein Wunsch ist es, Bud Spencer bei den jungen Leuten, den neuen Generationen, bekannt zu machen, denn seit dem ersten 'Plattfuß'-Film von 1973 sind jetzt über 50 Jahre vergangen. Ich hoffe, die Bud Spencer-Fans werden die Serie mögen", sagte Esposito laut Medienangaben. Die Serie spielt wie die vier "Plattfuß"-Filme in Neapel, ist aber kein Remake. Sie dreht sich um Vincenzo Palmieri, einen unkonventionellen Inspektor, einen Ermittler mit einem unfehlbaren Gespür, dem gleichen Talent wie Plattfuß. Auch Palmieri mag keine Waffen und löst seine Fälle mit ganz besonderen Methoden. Palmieri kehrt nach mehreren Jahren nach Neapel zurück, um mit der Vergangenheit abzurechnen. Er findet eine veränderte, aber immer noch deutlich erkennbare Stadt vor. Das Projekt der Fernsehserie wurde von Bud Spencers Kindern nachdrücklich unterstützt. "Die Filme meines Vaters zu kopieren oder zu imitieren hätte keinen Sinn, genauso wie es sinnlos und erfolglos wäre, an ein Remake einer seiner beliebten Figuren zu denken. Wir meinen aber, dass es Zeit ist, ein Vorbild zu präsentieren, das für Familien gedacht ist und unter dem Banner jener Werte steht, die Papa in seinen Rollen immer verkörpert hat, wie Freundschaft und Freundlichkeit", sagte Giuseppe Pedersoli, Sohn des mit dem bürgerlichen Namen Carlo Pedersoli zur Welt gekommene Bud Spencer, auf der Bühne des Spencer-Hill Festivals in Gubbio. Vier Filme wurde zwischen 1973 und 1980 mit dem Kommissar Rizzo alias Plattfuß in der Hauptrolle gedreht. Sie zählen zu den erfolgreichsten Filmen Bud Spencers, der oft die Rolle des Haudraufs übernahm, meist im Doppelpack mit Terence Hill.