Neuer Doku-Essay über einen, der Häuser zum Schweben brachte

Ein Dokumentarfilm von Max Gruber porträtiert Karl Schwanzer, den bahnbrechenden österreichischen Architekten der Nachkriegszeit.

Der Architekt Laurids Ortner, einstiger Mitarbeiter von Karl Schwanzer, schwärmt noch heute: "Man hatte das Gefühl, es macht hier jemand die Fenster auf und es kommt die große Welt herein." In knapp 30 Jahren Schaffenszeit prägte Schwanzer die österreichische Nachkriegsarchitektur wie nur wenige andere, ein österreichischer Architekt von echtem Weltrang.

"Das hat sich niemand um die Zeit in Österreich getraut", heißt es über Schwanzers Entwürfe, die technisch immer innovativ waren. In Österreich am bekanntesten ist sein Philips-Gebäude aus ...