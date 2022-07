Neuer Film von Regisseur Andreas Horvath im Salzburger Zoo: Allein mit Löwe und Lemuren

Als der Salzburger Zoo im ersten Lockdown leer blieb, nutzte Regisseur Andreas Horvath die Stille: Nun hatte sein Film "Zoo Lock Down" beim Filmfestival in Karlovy Vary Weltpremiere.

Ein Traum vieler Kinder wurde wahr für Andreas Horvath. Während der Großteil Österreichs im ersten Lockdown ausharrte und sich mit Kinderbetreuung, Existenzangst oder Brotbacken auseinandersetzte, nutzte der Salzburger Regisseur die Gelegenheit, in den Zoo zu gehen und völlig ungestört tage- und wochenlang Tiere zu beobachten, mit Kamera, Mikrofon und sehr viel Zeit. Entspannte Raubkatzen, ein Kaiman, nervöse rote Pandas, Nashörner in intimen Situationen und zutrauliche Lemuren. "Am faszinierendsten waren natürlich die Affen", sagte Horvath den SN vor der Weltpremiere von ...