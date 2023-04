Neuer "Indiana Jones"-Film feiert in Cannes Premiere

Der fünfte "Indiana Jones"-Film feiert im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere. Wie die Organisatoren am Montag mitteilten, wird "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" am 18. Mai an der südfranzösischen Côte d'Azur in einer Vorpremiere gezeigt. Das Filmfestival nutzt die Gelegenheit, um den 80-jährigen Hauptdarsteller Harrison Ford mit einem Ehrenpreis auszuzeichnen.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/A Hauptdarsteller Harrison Ford und Regisseur James Mangold

Ford schlüpft in "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" zum fünften und letzten Mal in seine Paraderolle als abenteuerlustiger Archäologe Henry Walton Jones alias Indiana Jones. Weitere Rollen spielen die britische Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge und die Hollywood-Stars Antonio Banderas und Mads Mikkelsen, die ebenfalls in Cannes erwartet werden. Ford hatte seinen ersten Auftritt als Indiana Jones 1981 in "Jäger des verlorenen Schatzes" von Regisseur Steven Spielberg. Auf den Kassenhit folgten "Indiana Jones und der Tempel des Todes" (1984), "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" (1989) und knappe 20 Jahre später "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" (2008). Der fünfte Teil war bereits 2016 angekündigt worden, es gab aber immer wieder Verzögerungen. Erstmals führte nun nicht Spielberg Regie, sondern James Mangold, der mit "Walk the Line", der Filmbiografie über den Sänger Johnny Cash, berühmt wurde. Ende Juni kommt der Film weltweit in die Kinos.