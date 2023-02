Neues von "Ant-Man and the Wasp": Achterbahnfahrt mit Superschurken und Marvel-Helden

Zum dritten Mal tritt Paul Rudd als Ant-Man zur Weltrettung an.

Wieder einmal die Welt retten. Muss man darüber hinaus die Handlung eigentlich erzählen? Na ja, ein kleines bisschen schadet es vielleicht nicht. Also: Im bereits dritten Marvel-Film mit Paul Rudd als Ant-Man, der sich je nach Bedarf verkleinern und vergrößern kann, ist Tochter Cassie (Kathryn Newton) zur genialen Wissenschafterin herangewachsen. Nach jahrelanger Forschung (wann haben Film-Teenager eigentlich Zeit für so etwas?) hat sie ein funktionierendes Portal in den superwinzigen subatomaren Raum, das "Quantum Realm", entwickelt. Leider hat das, wie die ...