"New Order": Statt Gerechtigkeit gibt es ein Blutvergießen

In "New Order" schwappt die Revolution von der Straße bis in die Villen der Reichen.

Es sollte der schönste Tag im Leben von Marianne (Naian González Norvind) sein. Auf dem Anwesen ihrer Eltern wollte sie heiraten, die einflussreichen Freunde der Eltern und der Eltern ihres Zukünftigen sind da, es werden dicke Geldkuverts an die Braut überreicht. Im Nebenzimmer wird über Geschäfte gesprochen, in der Küche bereiten Angestellte Horsd'œuvres, vor der Tür stehen die dicksten SUVs von Mexico City, daneben warten die Fahrer. Einer der Wagen ist von einem geworfenen Farbbeutel grün verschmiert, denn während hier ...