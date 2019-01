Nominierungen für die 91. Oscars werden bekannt gegeben

Am Dienstagnachmittag ab 14.20 Uhr (MEZ) werden in Beverly Hills die Nominierungen für die wichtigsten Filmpreise der Welt bekannt gegeben. Österreicher dürfen sich dabei wenig Hoffnungen machen. So steht bereits fest, dass es Österreichs Kandidat für den Auslandsoscar, Ruth Beckermanns Dokumentarfilm "Waldheims Walzer", nicht auf die Shortlist geschafft hat.

SN/APA (AFP)/FREDERIC J. BROWN Es wird wieder ernst in der Traumfabrik