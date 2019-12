Nominierungen für die Golden Globes werden verkündet

In Hollywood werden am Montag (ab 14.00 Uhr MEZ) die Nominierungen für die 77. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen des kleinen Verbands der Auslandspresse in 25 Film- und Fernsehkategorien gelten nach den Oscars als die wichtigsten amerikanischen Filmpreise. Zu den Filmfavoriten zählen unter anderem "The Irishman", "Joker" und "Once Upon a Time... in Hollywood".

SN/APA (AFP/Getty/Archiv)/Frazer Ha Das Rennen um die Golden Globes geht in die finale Phase