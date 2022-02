"Nowhere Special": Für dich da sein, immer

Von den Mühen eines Vaters, für seinen Sohn ein neues Heim zu finden.

Schon die Prämisse ist herzzerreißend und in Melodramen bewährt: Ein Elternteil weiß vom bevorstehenden eigenen Lebensende und versucht, die Familie so gut wie möglich zu versorgen. In "Nowhere Special" ist es der Mittdreißiger John (gespielt von James Norton), der als Fensterputzer und alleinerziehender Vater finanziell nicht gerade auf der Butterseite daheim ist.

Als er erfährt, dass ihm nur noch wenige Monate zu leben bleiben, sucht er mit Hilfe einer Sozialagentur für seinen vierjährigen Sohn Michael eine künftige neue ...