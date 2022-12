Nur die Pflicht getan: Rache an einem SS-Mann

In dem Rachedrama "Schächten" kommt ein SS-Angehöriger doch nicht ungeschoren davon.

Papa, was hast du eigentlich damals im Krieg gemacht? Die Frage war Ende der 1960er-Jahre in vielen österreichischen Familien nicht gern gehört, wie Thomas Roths Drama "Schächten" schildert. Roth erzählt darin die fiktionalisierte Geschichte des jungen Wiener Juden Victor Dessauer (gespielt von Jeff Wilbusch), dessen Großeltern vor seinen Augen von Nazischergen ermordet worden waren. Nur durch Glück überlebt Victor. In den 60ern ist er wieder in Wien, als einer der wenigen hat sein Vater geschafft, das arisierte Familienunternehmen zurückzuholen. Doch ...