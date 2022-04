Österreichisches Filmfestival Diagonale: Große Preise für "Rimini" und Alice-Schwarzer-Doku

Mit Hauptpreisen für Ulrich Seidl und Sabine Derflinger geht die Diagonale in Graz zu Ende. Der österreichische Film zeigte in allen Kategorien seine Stärken.

Ulrich Seidls neuer Film "Rimini" wurde am Sonntagabend auf der Diagonale '22 als bester Spielfilm mit dem Großen Diagonale-Preis des Landes Steiermark (19.000 Euro) ausgezeichnet. "Rimini" gibt Einblicke in das Leben des in die Jahre gekommenen (fiktiven) Ex-Schlagerstars Richie Bravo, gespielt von Michael Thomas. Seidls Film, der Winterstimmungen im italienischen Badeort Rimini einfängt, ist eine Eloge auf die Kaputtgegangenen und Gescheiterten. Bravo hat Alkohol-, Geld- und Familienprobleme: Seine Fans lauschen trotz allem dem Versprechen einer schöneren Welt. Für die prägnanten, klaren und für Seidl typischen Bilder sorgt die Kamera von Wolfgang Thaler.

SN/diagonale/derflinger film/christine a. maier Alice Schwarzer im Dokumentarfilm von Sabine Derflinger

Zum besten Dokumentarfilm wurde Sabine Derflingers Doku über die Journalistin und Publizistin Alice Schwarzer gekürt. Auch diese Auszeichnung ist mit 19.000 Euro dotiert. Der Film "Alice Schwarzer" beginnt mit einem polarisierenden TV-Auftritt der Feministin 1975: Schwarzer im verbalen Duell mit der Autorin Esther Vilar. Derflinger lässt in ihrer Doku Zeitebenen aufeinanderprallen und auch sehr private Aufnahmen - Schwarzer mit ihrer Ehefrau Bettina Flitner - einfließen.

Schauspielpreise für Windischbauer und Friedric

Die Schauspielpreise für den besten Auftritt einer österreichischen Schauspielerin und eines Schauspielers in einem Wettbewerbsfilm bekamen Julia Windischbauer für "Para:dies" und Georg Friedrich für "Große Freiheit".

Mit der Preisvergabe im Grazer Orpheum ging Sonntagabend die diesjährige Ausgabe des Festivals für den österreichischen Film zu Ende. Als bester Kurzspielfilm wurde "5pm Seaside" von Valentin Stejskal ausgezeichnet. Der Preis ist mit 8500 Euro dotiert. Den Diagonale-Preis für Innovatives Kino der Stadt Graz (8500 Euro) erhielt "Cereal. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria" von Anna Spanlang. Den Preis für den besten Nachwuchsfilm (dotiert mit 5500 Euro) sprach die Jugendjury des Landes Steiermark Jan Prazak ("Alles ist hin") zu. Für ihren Film "Augusts Orte" erhielt Valérie Pelet den Kultum-Preis für den besten Kurzdokumentarfilm (6000 Euro).



Ausgezeichnete Montage und Bildgestaltung

3000 Euro gab es für die beste künstlerische Montage Spielfilm für Joana Scrinzi ("Große Freiheit"), im Segment Dokumentarfilm gewann Dieter Pichler ("Für die Vielen"). Die beste Bildgestaltung Spielfilm gewann Crystel Fournier ("Große Freiheit"), im Bereich Dokumentarfilm wurden Judith Benedikt, Thomas Fürhapter und Klemens Koscher ("Zusammenleben") ausgezeichnet. Ebenfalls mit 3000 Euro dotiert sind die Preise für das beste Sounddesign, das für Spielfilm Manuel Grandpierre ("Luzifer") erhielt, für Dokumentarfilm Andreas Hamza ("Für die Vielen").

Die Auszeichnung für das beste Szenenbild (3000 Euro) erhielten Oleg Prodeus, Andreas Sobotka und Martin Reiter für "Hinterland". Für das beste Kostümbild wurde Tanja Hausner ("Rimini") ausgezeichnet. Der Preis für außergewöhnliche Produktionsleistungen wurde geteilt und ging ex aequo an FreibeuterFilm für "Hinterland" und "Große Freiheit" sowie an WILDART FILM für "WOOD - Der geraubte Wald"

Alle Preise der Diagonale '22 im Internet: www.diagonale.at