"One Night in Miami" als Stream: Der Wandel wird kommen

Im Regiedebüt von Oscarpreisträgerin Regina King treffen vier afroamerikanische Ikonen an einem Abend im Februar 1964 aufeinander: "One Night in Miami".

Der Moment kommt hart und hinterrücks und tut immer genau auf dieselbe Weise weh. Der schwarze Footballstar Jim Brown (gespielt von Aldis Hodge), nach vielen erfolgreichen Spielen wieder einmal daheim in Georgia, wurde eingeladen, einen der weißen Honoratioren (Beau Bridges) des Ortes zu besuchen. Der Mann lädt ihn auf seine Veranda, schwärmt von Browns Erfolgen, die Tochter serviert Limonade, es ist, zumindest wirkt es so, ein Gespräch auf Augenhöhe, auch wenn Brown seltsam reserviert bleibt. Dann sagt der Mann, er ...