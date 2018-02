Oscar 2018 - Frauenpower, Vielfalt und ein Fantasy-Märchen

Wird "Shape of Water" abräumen? Einige Trophäen sind dem Oscar-Favoriten so gut wie sicher. Doch im Zuge der #MeToo-Bewegung ist die 90. Preisgala für Überraschungen gut. Frauen und Vielfalt geben den Ton an.

Den Ablauf der Oscar-Nacht hält die Filmakademie gewöhnlich geheim, doch einige Gäste haben die Verleiher von Hollywoods wichtigsten Preisen vorab verraten. "Wonder Woman" Gal Gadot wird bei der Gala Trophäen aushändigen. Auch die chilenische Transgender-Schauspielerin Daniela Vega, "Lady Bird"-Regisseurin Greta Gerwig, "Black Panther"-Star Chadwick Boseman und seine afroamerikanischen Kollegen Viola Davis und Mahershala Ali werden auf der Bühne stehen. Fehlen wird Casey Affleck. Als Oscar-Preisträger des vergangenen Jahres würde der Schauspieler traditionell die neue beste Hauptdarstellerin küren. Doch der "Manchester by the Sea"-Star, dem zwei frühere Arbeitskolleginnen sexuelle Belästigung vorgeworfen haben, will der Oscar-Gala fernbleiben. Wenn am 4. März 2018 in Hollywood zum 90. Mal die Oscars vergeben werden, dann sind folgende Filme mit den meisten Nominierungen im Rennen um die Academy Awards, die wichtigsten Preise der Filmwelt: 13 Nominierungen The Shape of Water 8 Nominierungen Dunkirk 7 Nominierungen Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 6 Nominierungen Die dunkelste Stunde 6 Nominierungen Der seidene Faden 5 Nominierungen Blade Runner 2049 5 Nominierungen Lady Bird 4 Nominierungen Call Me by Your Name 4 Nominierungen Get Out 4 Nominierungen Mudbound 4 Nominierungen Star Wars: Die letzten Jedi