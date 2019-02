Oscar-Akademie lenkt nach Protest ein

Die Oscar-Trophäen in allen 24 Sparten werden bei der Gala am 24. Februar während der Live-Übertragung ausgehändigt. Dies gab die Oscar-Akademie am Freitag bekannt. Man werde sich das "traditionelle Format" beibehalten, zitierten die US-Filmportale "Variety" und "Hollywood Reporter" aus der Mitteilung.

SN/APA (AFP)/ROBYN BECK U.a. Schnitt und Kamera sollten in der Werbepause gewürdigt werden