Oscar-Kandidat "Die Fabelmans" im Kino: Familienaufstellung mit Steven Spielberg

Der Weg zum großen Kino: Steven Spielbergs autobiografischer Film "Die Fabelmans" ist für sieben Oscars nominiert.

Am Anfang regiert die Angst. Der kleine Sammy Fabelman fürchtet sich vor so ziemlich allem, auch vor seinem ersten Kinobesuch. Da drin ist es finster! Und die Menschen auf der Leinwand sind riesengroß! Da hilft auch die weise Aussage seiner Mutter nicht viel: "Filme sind Träume, die nie vergehen", meint sie. Stimmt: Sammy hat Albträume von entgleisenden Zügen und in die Luft geschleuderten Menschen, die er im Film gesehen hat, es war Cecil B. DeMilles "Die größte Schau der Welt" ...