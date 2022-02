Oscar-Kandidatenfilm von Kaouther Ben Hanias: Ein Mann verkauft seine Haut für die Freiheit

Kaouther Ben Hanias oscarnominierter Film "Der Mann, der seine Haut verkaufte" erzählt vom Zynismus einer Welt voller Grenzen.

Er hat es doch nur harmlos gemeint: In "Der Mann, der seine Haut verkaufte" soll der junge Syrer Sam Ali (Yahya Mahayni) ins Gefängnis, nachdem er im Überschwang eines Heiratsantrags nach "Freiheit und Revolution" gerufen hatte.

In letzter Minute gelingt ihm die Flucht nach Beirut, wo er sich nur mühsam über Wasser hält und bei Ausstellungseröffnungen am kalten Buffet satt isst. Unterdessen bricht in Syrien der Krieg aus, Sams Braut heiratet in ihrer Not einen anderen und geht ...