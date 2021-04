Oscar-Wochenende startete für "Aida" erfolgreich

Nach der Auszeichnung beim "Independent Spirit Award" wartet für österreichische Koproduktion von Jasmila Žbanić die Oscar-Nacht.

Sie sitzt in ihrem Hotel in Los Angeles in Quarantäne, Interviews kann sie nur via Videokonferenz geben - es gab schon glamourösere Auftakte für eine Oscar-Nominierung. Das Oscar-Wochenende hat für Jasmila Žbanić aber bereits bestens begonnen: Donnerstagabend Ortszeit wurde ihr Film "Quo Vadis, Aida?" mit dem Independent Spirit Award für den Besten Internationalen Film ausgezeichnet. Die Verleihung fand virtuell statt, Žbanić konnte vom Hotelzimmer aus teilnehmen. Der Preis ist der wichtigste amerikanische Arthouse-Filmpreis, so etwas wie ein alternativer Oscar.

...