Oscaranwärter "The Favourite": Die schmerzensreiche Königin und ihr Gefolge

In "The Favourite" zerlegt Yorgos Lanthimos mit dem Skalpell die Intrigen im Hofstaat von Queen Anne.

Da ist diese eine, böse Szene, in der die junge, großäugige Hofdame spätabends in ihrer schlichten Kammer von einem Verehrer besucht wird und fragt: "Seid Ihr gekommen, um mich zu vergewaltigen?" - "Aber ich bin ein Gentleman!", entgegnet der gekränkt. "Ja, eben", sagt sie. Dieser Wortwechsel macht deutlich, wie wenig in "The Favourite" herumgezaudert wird, jenem kühnen Film, der für zehn Oscars nominiert ist. Schon in Venedig war er mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet worden, außerdem Hauptdarstellerin Olivia Colman als beste Schauspielerin. Nun kommt der Film ins Kino, ein Diorama des englischen Hofs im frühen 18. Jahrhundert, zur Zeit von Queen Anne (Colman). Die Königin ist Dauerschmerzpatientin, trauert um ihre vielen verstorbenen Kinder und wäre völlig allein, hätte sie nicht ihre politische und persönliche Ratgeberin Sarah, die Herzogin of Marlborough (gespielt von Rachel Weisz), die manchmal auch das Bett mit der Königin teilt. Ihre Position macht Sarah zu einer mächtigen Frau, an der niemand vorbeikann, der zur Queen will. Dann kommt allerdings ihre Nichte nach London, die verarmte Abigail Masham (Emma Stone), auf der Suche nach einer Stelle. Bald hat sich Abigail mit Freundlichkeit und Geschicklichkeit der Königin selbst als neuer Liebling unentbehrlich gemacht.