Nominiert, aber nicht dabei: Monika Willi, ausgezeichnet beteiligt am Film "Tár", konnte nicht zur Oscargala reisen.

Es ist der Herzschlag, es ist der Beat. Es ist das Schnell und das Langsam und das Heftig und das Still, das Laut und das Leise und die Szene und der Schnitt. Nur wenn der Rhythmus passt, dann geht die Geschichte nicht nur in den Kopf, sondern auch in Herz und Seele.

Die 1968 in Innsbruck geborene und in Wien lebende Monika Willi hat es einmal perfekt zusammengefasst: "Ein Filmschnitt ist dann perfekt, wenn man ihn nicht merkt." ...