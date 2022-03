Oscars 2022: Eine Watschn von Will Smith und viele Siegerinnen

Ereignisreich ging die Oscarnacht 2022 frühmorgens zu Ende - doch nicht die Siegerinnen und Sieger sind Gespräch der Nacht, sondern ein Gewaltausbruch, der Fragen aufwirft.

Mit einem blauen Auge davongekommen ist die Oscarnacht in diesem Jahr - allerdings nicht aufgrund der befürchteten schwindenden Fernsehzuschauerzahlen: Ein Alphamännchen-Auftritt von Will Smith nach einem untergriffigen Schmäh von Moderator und Comedian Chris Rock dominiert die Debatte. "Diese Show wird alles Mögliche, aber sicher nicht langweilig" - als Filmproduzent Will Packer, der die diesjährige Oscarshow verantwortete, dies zu Anfang des Abends versprach, wusste er selbst noch nicht, was alles daherkommen würde: Ein ausschließlich afroamerikanisches Produktionsteam sollte für viel Tempo und Witz sorgen, tatsächlich war die Performance von Superstar Beyoncé und ihrem Filmsong "Be Alive" aus "King Richard" fulminanter Einstieg in einen Abend, der mit einer rasanten Dreifach-Conférence der Moderatorinnen Regina Hall, Amy Schumer und Wanda Sykes - "Drei Frauen kosten der Academy weniger als ein weißer Typ" - weiterging, und ebenso fulminant der erste Oscar an Ariana DeBose für ihre Rolle der "Anita" in Steven Spielbergs "West Side Story"-Remake. "Seht mich an, eine offene queere Frau of Color, eine Afrolatina, die ihre Kraft in der Kunst gefunden hat - wir haben Platz auf der Welt", so DeBose in ihrer Dankesrede, die angesichts der jüngsten umstrittenen Gesetzgebung in Florida und Texas weit politischer ist, als es zunächst klingt. Weltpolitisch blieb die Oscarnacht dafür undeutlich: Zum Angriffskrieg auf die Ukraine gab es nur eine kurze, sehr ungefähr gehaltene Rede der gebürtigen Ukrainerin Mila Kunis und eine eingeblendete Texttafel, wonach alle "helfen sollen, wo sie können".

SN/APA/AFP/ROBYN BECK „CODA“ von Regisseurin Siân Heder wurde als bester Film geehrt.

Sieger des Abends war der Film "CODA"

Mit sechs Oscars konnte "Dune" die meisten Preise einsacken, darunter den zweiten Oscar für Filmkomponist Hans Zimmer. Er war allerdings der Veranstaltung ferngeblieben, seine Kategorie war ohnehin unglamourös voraufgezeichnet worden. Eigentlicher Sieger des Abends war hingegen der Film "CODA", der in allen drei nominierten Kategorien gewann. Das Feel-Good-Remake des französischen Filmhits "La famille Bélier" handelt von der hörenden Tochter gehörloser Eltern, die ihren eigenen Weg als Sängerin gehen will. "CODA" (auf AppleTV) wurde als bester Film ausgezeichnet, zudem bekam Regisseurin Siân Heder den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch und Troy Kotsur wurde als bester Nebendarsteller ausgezeichnet - als zweiter gehörloser Schauspieler in der Geschichte der Oscars.

Will Smith ließ die Fäuste sprechen

In den Schatten gestellt wurde das alles jedoch von einem ausgesprochen unangenehmen Moment: In einem kurzen Auftritt von Chris Rock, der eigentlich den besten Dokumentarfilm präsentieren sollte, machte der Komiker einen geschmacklosen Witz über Jada Pinkett Smith, die aufgrund einer Krankheit ihre Haare verloren hatte: "G. I. Jane 2, ich freu mich schon drauf", in Anspielung auf den Demi-Moore-Film "G. I. Jane", wo Moore als Soldatin ihren Kopf kahl schert. Pinkett Smiths Ehemann Will sprang daraufhin auf, ging in langen Schritten auf die Bühne und schlug Rock ins Gesicht, kehrte um und schrie: "Nimm den Namen meiner Frau nie wieder in den Mund!" Dass die Fernsehübertragung daraufhin für einige Sekunden offenbar in ganz Europa ausfiel, dürfte nach ersten Informationen allerdings keine Reaktion darauf, sondern ein technisches Problem gewesen sein.



Will Smiths Gewaltausbruch hatte alle Anwesenden dermaßen schockiert, dass alle folgenden Preise unter dessen Eindruck standen, darunter der Oscar für Questloves viel gepriesene Musikdoku "Summer of Soul", Jessica Chastain für ihre Titelrolle in "The Eyes of Tammy Faye" (auf Disney+) und Jane Campion, die als erst dritte Frau überhaupt einen Regieoscar bekam, für ihren Neowestern "Power of the Dog". Mucksmäuschenstill war es im Saal, als dann tatsächlich Will Smith für die Titelrolle in dem Tennis-Biopic "King Richard" den lang ersehnten Schauspieloscar bekam - doch eine Entschuldigung bekam nicht Chris Rock für den Schlag, sondern nur die Academy. Es folgte eine Rechtfertigung, dass Smith als "Verteidiger seiner Familie" viel Druck aushalten müsse und ein "Botschafter der Liebe" und "Gefäß Gottes" sein wolle. "Liebe macht, dass man verrückte Dinge tut", so Smith. Wie da eine öffentliche Faustwatschn dazupasst, wird noch lange Gesprächsthema bleiben.

Die Liste der Gewinnerinnen und Gewinner in allen Kategorien

BESTER FILM: "CODA"

BESTE REGIE: Jane Campion ("The Power Of The Dog")

BESTE HAUPTDARSTELLERIN: Jessica Chastain ("The Eyes Of Tammy Faye")

BESTER HAUPTDARSTELLER: Will Smith ("King Richard")

BESTE NEBENDARSTELLERIN: Ariana DeBose ("West Side Story")

BESTER NEBENDARSTELLER: Troy Kotsur ("CODA")

AUSLANDSOSCAR: "Drive My Car" (Japan)

BESTER ANIMATIONSFILM: "Encanto"

BESTES ORIGINALDREHBUCH: "Belfast"

BESTES ADAPTIERTES DREHBUCH: "CODA"

BESTE KAMERA: "Dune"

BESTER SCHNITT: "Dune"

BESTES KOSTÜMDESIGN: "Cruella"

BESTES PRODUKTIONSDESIGN: "Dune"

BESTES MAKE-UP UND HAARE: "The Eyes Of Tammy Faye"

BESTE VISUELLE EFFEKTE: "Dune"

BESTER SOUND: "Dune"

BESTE MUSIK: "Dune"

BESTER SONG: "No Time To Die" ("James Bond - No Time To Die")

BESTER DOKUMENTARFILM: "Summer Of Soul"

BESTER DOKUMENTARKURZFILM: "The Queen Of Basketball"

BESTER ANIMIERTER KURZFILM: "The Windshield Wiper"

BESTER KURZFILM: "The Long Goodbye"

