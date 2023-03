Oscars: Im Westen wird es Neues geben

Neun Oscarnominierungen für die neue Version von "Im Westen nichts Neues" wirken sich auch auf den Buchmarkt aus.

Das Interesse am Roman "Im Westen nichts Neues" von Erich Maria Remarque ist seit der jüngsten Verfilmung stark gestiegen. "Wir stellen schon seit September letzten Jahres, also seit der verstärkten Berichterstattung über die Verfilmung, im Handel ein gestiegenes Interesse fest, besonders an der Taschenbuchausgabe", teilte die Sprecherin des Verlags Kiepenheuer & Witsch auf Anfrage mit. "Seit November befindet sich die Nachfrage auf einem sehr hohen Niveau. Im Jänner und Februar hat sie sich gegenüber den letzten Vorjahren sogar verdreifacht."

Remarque schildert in dem Roman, der 1929 erschien, die Schrecken des Ersten Weltkriegs aus der Sicht eines jungen Soldaten. Das Buch wurde schon nach seiner Veröffentlichung ein riesiger Erfolg und gilt als eine der eindringlichsten Schilderungen des Irrsinns eines Kriegs. Die Netflix-Verfilmung von Regisseur Edward Berger kam im September vergangenen Jahres in die Kinos und ist seit Oktober bei dem Streaminganbieter zu sehen. Es ist nach den Arbeiten von Lewis Milestone im Jahr 1930 und von Delbert Mann von 1979 die dritte Verfilmung auf der Basis des Buchs.

"Es ist durchaus auch ein politisches Signal und Zeichen gegen Krieg mitten in Europa, gegen den menschenverachtenden Zynismus von Kriegstreibern wie Putin, dass ein Film mit dieser so grauenhaften Geschichte nach dem Roman von Erich Maria Remarque nominiert ist", sagte die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth über die Nominierung in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Noch nie in der Geschichte der Oscars hatte ein deutscher Film so viele Trophäenchancen. Das Antikriegsdrama ist auch das erste deutsche Werk, das als "bester Film" gewinnen könnte. Weitere acht Nominierungen gab es in den Sparten internationaler Film, Kamera, Make-up & Hairstyling, Produktionsdesign, Sound, visuelle Effekte, adaptiertes Drehbuch und Musik. In der Oscarhistorie schafften es erst acht nicht englischsprachige Filme gleichzeitig in die Kategorien "bester Film" und "internationaler Film". 2020 gelang der südkoreanischen Satire "Parasite" der erste Doppelsieg überhaupt. Ein gutes Omen für Berger: Alle acht holten zumindest den Auslandsoscar.

Seit Monaten werden Filmpreise vergeben, viele gelten als Vorboten für die Oscars. So heimste "Everything Everywhere All at Once" des Regieduos "The Daniels" (Daniel Kwan und Daniel Scheinert) in dieser Saison schon die wichtigen Trophäen von Hollywoods einflussreichen Verbänden der Schauspieler, Regisseure und Produzenten ein. Bei den Golden Globes im Jänner triumphierte dagegen Altmeister Steven Spielberg ("Die Fabelmans") als Regisseur und mit dem Top-Globe für das beste Drama. Und jüngst bei den britischen Filmpreisen in London räumte "Im Westen nichts Neues" sensationelle sieben Bafta-Trophäen ab, auch in der Königssparte "bester Film" und für Regie. Nach Branchenprognosen gibt es bei den Schauspielpreisen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Cate Blanchett ("Tár") und Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once") bei den Frauen und eines zwischen "Elvis"-Darsteller Austin Butler und Brendan Fraser ("The Whale") bei den Männern.