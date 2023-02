Die Frau, die lange nur an ihren Brüsten hing: Ungeschminkt erzählt Pamela Anderson über ihre Nacktheit und Demütigungen

Missbrauch, Vergewaltigung, Sexismus und schließlich die Selbstermächtigung, die Deutungshoheit über die eigene Lebensgeschichte zurückzubekommen: Netflix-Doku über Playmate und "Baywatch"-Star Pamela Anderson, die das Gesicht und der Körper der 1990er-Jahre war.

In Kanada, genauer in der kleinen Siedlung Ladysmith auf Vancouver Island, ist der Strand nicht aus Sand. Heiß, dass man sich ausziehen müsste, ist es dort auch eher selten. Also trägt Pamela Anderson keinen roten Badeanzug wie damals, als sie Rettungsschwimmerin in Malibu war in "Baywatch". Kieselsteine liegen in Kanadas äußerstem Westen am Meer, wo sie ein Haus gebaut hat. Hier in der Gegend, wo sie, bevor sie eines der Gesichter - oder soll man eher sagen: einer der Körper? ...