Penélope Cruz im Interview zum Film "L'Immensità": Von Grenzgängen und der Liebe, die heilt

Penélope Cruz spielt im Drama "L'immensità" eine Mutter am Rande des Nervenzusammenbruchs. Warum sie diesen Film "unbedingt machen wollte", erzählt sie im SN-Interview.

Rom in den 1970er-Jahren: Clara (Penélope Cruz) versucht ihren Kindern alles zu vermitteln: Leichtigkeit, Geborgenheit, Selbstvertrauen. Die Familie ist soeben in einen neuen Wohnblock am Stadtrand gezogen, doch Clara fühlt sich alleingelassen. Ihr Mann Felice geht notorisch fremd und Tochter ...