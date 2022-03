Peter Dinklage spielt den Schutzpatron aller unglücklich Liebenden: Heiliger Cyrano, bitt' für uns!

In einer Hollywood-Neuverfilmung verleiht Peter Dinklage dem legendären Cyrano de Bergerac einen neuen Körper und eine neue Stimme.

Er liebt so sehr, es tut fast körperlich weh. Cyrano (gespielt von Peter Dinklage) kennt Roxane (Haley Bennett) seit ihrer gemeinsamen Kindheit, immer waren die beiden ein Herz und eine Seele, alles vertraut sie ihm an. Doch nie würde er wagen, ihr zu gestehen, dass er sie liebt, vergöttert, jeden ihrer Schritte verehrt, ihr Gefährte und Geliebter sein will - denn er ist kleinwüchsig, wie könnte er für die schöne Roxane also ein angemessener Partner sein in "Cyrano" (ab Freitag ...