"Petite Maman" im Kino: Auch die Mama war ein Kind

Céline Sciammas "Petite Maman" ist ein magischer kleiner Film über Empathie, Kindsein und den Zauber des Geschichtenerzählens.

Nellys geliebte Oma ist gestorben, und nun hilft die Achtjährige ihren Eltern, Omas Haus auszuräumen. Zwischendurch geht sie immer wieder in den Wald spielen, baut weiter an der Hütte aus Ästen, die sie aus früheren Sommern kennt. Nach ein paar Tagen reist Nellys Mama ab, zu schwer ist die Erinnerungs- und Trauerarbeit, und lässt Nelly und ihren Papa zurück in dem Haus. Und dann begegnet Nelly im Wald einem gleichaltrigen Mädchen, das ihr seltsam bekannt vorkommt. Die beiden freunden sich ...