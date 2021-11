"Platzspitzbaby": Kindsein als Zumutung

Der Schweizer Erfolgsfilm "Platzspitzbaby" schildert die Auswirkungen gescheiterter Drogenpolitik am Beispiel eines Kindes.

Heute ist am Platzspitz in Zürich ein sauberer Park mit wenig Unterholz, nebenan das ordentliche Flussbad am Unteren Letten, eine angenehme Gegend, auch für Touristen. Bis Februar 1995 war hier die offene Drogenszene von Zürich, Sozialarbeiter und Ärztinnen versorgten die Süchtigen so gut wie möglich. Dann räumte die Stadtpolitik restriktiv auf und schickte die Süchtigen in ihre jeweiligen Heimatgemeinden, wo man allerdings völlig unvorbereitet war.

Von diesem Moment erzählt der Film "Platzspitzbaby", nach der gleichnamigen Autobiografie von Michelle ...